Pallanuoto | Olimpiadi Tokyo | torna in acqua il Settebello | sfida difficile alla Grecia

(Di lunedì 26 luglio 2021) L’esordio è stato soft, contro la squadra materasso della manifestazione, il Sudafrica. 21 gol fatti, due subiti, un successo nettissimo. Ora peròinile si fa sul serio nel torneo dimaschile ai Giochi Olimpici di. Gli azzurri se la vedranno domani, nella mattinata italiana, con la. Match già probabilmente decisivo per le sorti del Gruppo A questo tra la nazionale campione del mondo in carica e quella ellenica. I greci, infatti, non con poca sorpresa, sono in vetta al raggruppamento dopo la vittoria nel primo incontro con la ...

PESCARA - A quattro giorni dall'avvio delle Olimpiadi di Tokyo alcuni degli atleti abruzzesi o appartenenti a società della regione, sono già in gara. Seconda giornata di gare alle Olimpiadi di Tokyo per quanto riguarda il torneo di pallanuoto a livello femminile. Sono quattro gli incontri andati in scena oggi per i due raggruppamenti. Gli Stati Uniti...