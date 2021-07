Omicidio Gioia | giudizio immediato per Gioia e Giovanni

(Di lunedì 26 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoAvellino – Il giudice per le indagini preliminari Paolo Cassano ha accolto la richiesta diarrivata dal pubblico ministero Vincenzo Russo nei confronti diLimata e Elena. Il prossimo 27 ottobre dovranno rispondere davanti al giudice dipremeditato nei confronti del padre della ragazza, Aldo. Il 53enne venne ucciso nella sua abitazione in Corso Vittorio Emanuele ad Avellino il 23 aprile scorso. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

