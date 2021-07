Olimpiadi, ecco il programma di martedì 27 luglio: orari e tv dove vedere le 20 finali. E gli azzurri in gara: occhi a nuoto e scherma donne (Di lunedì 26 luglio 2021) Ventidue medaglie da assegnare, con diverse chance azzurre. E il canottaggio, con l’Italia protagonista, rimandando al 28 luglio per la tempesta in arrivo. La quarta giornata di gare alle Olimpiadi di Tokyo si preannuncia come potenzialmente ricca di soddisfazioni per il team italiano. Si inizia nottetempo con il triathlon che vede impegnate Alice Betto, Angelica Olmo, Verena Steinhauser, oltre alle finali dei 100 dorso maschile con Thomas Ceccon e i 100 rana femminile con Martina Carraro. Attorno alle 4 inizia la rincorsa nel tiro a segno mix con Sofia Ceccarello e Marco Suppini. Salgono in pedana alla ricerca di una ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 26 luglio 2021) Ventidue medaglie da assegnare, con diverse chance azzurre. E il canottaggio, con l’Italia protagonista, rimandando al 28per la tempesta in arrivo. La quarta giornata di gare alledi Tokyo si preannuncia come potenzialmente ricca di soddisfazioni per il team italiano. Si inizia nottetempo con il triathlon che vede impegnate Alice Betto, Angelica Olmo, Verena Steinhauser, oltre alledei 100 dorso maschile con Thomas Cn e i 100 rana femminile con Martina Carraro. Attorno alle 4 inizia la rincorsa nel tiro a segno mix con Sofia Ceccarello e Marco Suppini. Salgono in pedana alla ricerca di una ...

