Advertising

tobiazevi : Marco Travaglio sostiene che Mario Draghi non capisca un cazzo. Nello stesso spirito, volevo informarvi che ieri… - sportli26181512 : Mourinho, che urla verso Darboe: la frase diventa virale: Lo Special One ha richiamato duramente il centrocampista… - Fabio8002363263 : @aleaus81 @Simeli69983022 una società che si porta a casa Mourinho senza far sapere niente a nessuno è messa così m… - Adri___77 : Hey @inter che ne dici di organizzare un amichevole con la @OfficialASRoma di #Mourinho ???? Daiiiiiii ?????? #inter… - eclipsedlunatic : Mi stupisco sempre che vi sforziate a mettere contenuti su questa piattaforma quando il giudizio che viene dato è d… -

Ultime Notizie dalla rete : Mourinho che

Un richiamoil ragazzo non si dimenticherà facilmente malo aiuterà a crescere e a migliorare. Il video del richiamo diè diventato virale sui social, in particolar modo su Tik Tok ...Come cambierà la Roma con? Tutti sono pronti ad assicurareci sarà una rivoluzione ma non tutti nello stesso senso. Luigi Ferrajolo ad esempio ipotizza una trasformazione globale e a Radio Radio dice Alla stessa ...ROMA CONVOCATI RITIRO – La Roma ha reso noti i convocati per la seconda parte del ritiro estivo, che si svolge in Algarve (Portogallo). I capitolini alloggeranno in un resort a cinque stelle fino al 7 ...Mario Sconcerti ha parlato della situazione che sta vivendo Lorenzo Insigne in maglia azzurra: 'Il patron azzurro tira la corda per un solo motivo'.