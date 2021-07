Mara Venier torna in ospedale: ecco come sta (VIDEO) (Di lunedì 26 luglio 2021) Purtroppo Mara Venier è tornata in ospedale. Sembra non avere più pace la famosa e amata conduttrice di Domenica In. Mara Venier (Instagram)Per Mara Venier l’incubo sembra non finire mai. La nota presentatrice infatti è tornata in ospedale. Lo ha comunicato attraverso il proprio profilo Instagram dove ha inquadrato l’ingresso del reparto di neurochirurgia, neuro-traumatologia e chirurgia maxillo-facciale. Probabile quindi che si tratti nuovamente di un problema al volto. ... Leggi su chenews (Di lunedì 26 luglio 2021) Purtroppota in. Sembra non avere più pace la famosa e amata conduttrice di Domenica In.(Instagram)Perl’incubo sembra non finire mai. La nota presentatrice infatti èta in. Lo ha comunicato attraverso il proprio profilo Instagram dove ha inquadrato l’ingresso del reparto di neurochirurgia, neuro-traumatologia e chirurgia maxillo-facciale. Probabile quindi che si tratti nuovamente di un problema al volto. ...

Advertising

Vulcanelios : RT @ilgiornale: La conduttrice ha varcato le porte del Policlinico Umberto I nelle scorse ore. La Venier non ha fatto sapere se si tratta d… - infoitcultura : Mara Venier finisce in ospedale - infoitcultura : Mara Venier finisce in ospedale: fan preoccupati per la conduttrice di Domenica In - Giornaleditalia : Mara Venier in ospedale: sta ancora male. Che cosa è successo - GattellaroA : Mara Venier finisce in ospedale: fan preoccupati per la conduttrice di Domenica In -