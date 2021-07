LIVE Scherma, Olimpiadi Tokyo in DIRETTA: tocca a Garozzo agli ottavi del fioretto, fuori tutte le sciabolatrici! (Di lunedì 26 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 7.34 Garozzo! La prima stoccata dell’ottavo è dell’azzurro. 7.32 Inizia l’incontro Garozzo-Matsuyama. 7.30 Stanno per iniziare i primi quattro ottavi di finale del torneo di fioretto maschile, sul giallo Daniele Garozzo sfiderà il giapponese Matsuyama. 7.25 Altri incontri sul blu Mylnikov (Comitato Olimpico Russo)-Abouelkassem (Egitto), sul verde Joppich (Germania)-Choupenitch (Repubblica Ceca), sul rosso Itkin (USA)-Borodachev (Comitato Olimpico Russo). 7.22 Ora è il turno di Daniele Garozzo che ... Leggi su oasport (Di lunedì 26 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA7.34! La prima sta dell’ottavo è dell’azzurro. 7.32 Inizia l’incontro-Matsuyama. 7.30 Stanno per iniziare i primi quattrodi finale del torneo dimaschile, sul giallo Danielesfiderà il giapponese Matsuyama. 7.25 Altri incontri sul blu Mylnikov (Comitato Olimpico Russo)-Abouelkassem (Egitto), sul verde Joppich (Germania)-Choupenitch (Repubblica Ceca), sul rosso Itkin (USA)-Borodachev (Comitato Olimpico Russo). 7.22 Ora è il turno di Danieleche ...

