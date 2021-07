LIVE Italia-Giappone 10-22, Olimpiadi Basket 3×3 in DIRETTA: le azzurre non possono nulla contro le padrone di casa (Di lunedì 26 luglio 2021) CLICCA QUI AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La nostra DIRETTA LIVE finisce qui. Grazie per essere rimasti con noi, appuntamento a più tardi con il match tra Italia e USA. 10-22 E il Giappone la chiude qua. Italia sconfitta nettamente dalle padrone di casa. 10-20 Un altro punti per l’Italia 9-20 Un punto per D’Alie. 8-20 2/2 ai liberi per Mawuli. 8-18 Penetrazione vincente di Yamamoto. 8-17 Ancora Consolini. 7-17 E il Giappone risponde dall’arco. 7-15 Filippi da due. 6-15 L’Italia non ... Leggi su oasport (Di lunedì 26 luglio 2021) CLICCA QUI AGGIORNARE LALa nostrafinisce qui. Grazie per essere rimasti con noi, appuntamento a più tardi con il match trae USA. 10-22 E illa chiude qua.sconfitta nettamente dalledi. 10-20 Un altro punti per l’9-20 Un punto per D’Alie. 8-20 2/2 ai liberi per Mawuli. 8-18 Penetrazione vincente di Yamamoto. 8-17 Ancora Consolini. 7-17 E ilrisponde dall’arco. 7-15 Filippi da due. 6-15 L’non ...

fanpage : In Italia il 70% di terapie intensive e di morti è tra i non vaccinati. I dati parlano chiaro. - angelomangiante : Esclusiva con @HenrikhMkh live @SkySport : 'Ho avuto offerte dall'Italia e dall'estero, ma ho scelto di rimanere.… - Eurosport_IT : Forza Vito, tutta Italia tifa per te ?????? La finale per l'oro nel Taekwondo -58 kg tra Dell'Aquila e Jendoubi parte… - bronzoceleste : RT @Vanni_Art: Buongiorno, io e Tricia siamo sveglie per vederci Italia - Polonia live. - fipavpuglia : #federvolley Italia-Polonia Live: gli azzurri senza Giannelli -