LIVE Ginnastica artistica, Olimpiadi Tokyo in DIRETTA: Finale a squadre maschile. Battaglia rovente per l’oro (Di lunedì 26 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.58 Minuti di riscaldamento. 11.55 I ginnasti sono entrati all’Ariake Gymnastics Centre. Tra poco la presentazione alle giurie. 11.52 Il Giappone schiera al quadrato Takeru Kitazono, Daiki Hashimoto, Wataru Tanigawa. La Cina risponde con Chaopan Lin, Wei Sun, Ruoteng Xiao. La Russia al cavallo con Nikita Nagornyy, Artur Dalaloyan, David Belyavskiy. 11.48 I ginnasti si esibiscono in maniera alternati. Ad esempio un giapponese, un cinese, un giapponese e via dicendo. Si gareggia con la formula 4-3-3: tre ginnasti per squadra su ogni attrezzo, tutti i punteggi vengono considerati ai fini della classifica. 11.46 ... Leggi su oasport (Di lunedì 26 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11.58 Minuti di riscaldamento. 11.55 I ginnasti sono entrati all’Ariake Gymnastics Centre. Tra poco la presentazione alle giurie. 11.52 Il Giappone schiera al quadrato Takeru Kitazono, Daiki Hashimoto, Wataru Tanigawa. La Cina risponde con Chaopan Lin, Wei Sun, Ruoteng Xiao. La Russia al cavallo con Nikita Nagornyy, Artur Dalaloyan, David Belyavskiy. 11.48 I ginnasti si esibiscono in maniera alternati. Ad esempio un giapponese, un cinese, un giapponese e via dicendo. Si gareggia con la formula 4-3-3: tre ginnasti per squadra su ogni attrezzo, tutti i punteggi vengono considerati ai fini della classifica. 11.46 ...

Advertising

essereessere : @SonoMaleducata stanotte 1.30 invece di fare vedere gare live hanno rimandato uguale identica in modo esteso la gin… - infoitsport : LIVE Ginnastica artistica, Olimpiadi Tokyo in DIRETTA: Finale a squadre maschile. Cina, Giappone e Russia si sfidan… - mjgryffindor : non capisco se ora stanno dando una replica oppure è in live questa gara di ginnastica artistica - Dil3mm4_ita : @twittolavita Ma quindi faranno uno stacco senza senso dalla replica della ginnastica per trasmettere live o che? - molemarte : La Rai con le repliche della ginnastica e su discovery lo skate live con un’italiana , fate un po’ voi #giochiolimpici #Tokyo2020 -