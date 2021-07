L’Inter vuole chiudere: per l’arrivo indispensabile è questione di giorni (Di lunedì 26 luglio 2021) L’Inter è in trattativa con il Cagliari per l’uruguaiano Nandez. Tra le parti c’è già stato un incontro, ma manca ancora l’intesa. Fin dal momento del suo arrivo a Cagliari nel 2019, si vociferava del fatto che tra Inter e i sardi nel lungo tempo potesse esserci un accordo per Nahitan Nandez, che i nerazzurri seguono Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di lunedì 26 luglio 2021)è in trattativa con il Cagliari per l’uruguaiano Nandez. Tra le parti c’è già stato un incontro, ma manca ancora l’intesa. Fin dal momento del suo arrivo a Cagliari nel 2019, si vociferava del fatto che tra Inter e i sardi nel lungo tempo potesse esserci un accordo per Nahitan Nandez, che i nerazzurri seguono Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

Glongari : @Emme__10 Il Chelsea vuole fortemente Lukaku, ma al momento non ci sono possibilità che l’Inter lo ceda - ZZiliani : LA MIGLIORE DEL GIORNO #Vidal ha un ingaggio di 6,5 milioni netti, 10 lordi e non 13 grazie al Decreto Crescita. Or… - AlfredoPedulla : #Nandez ha detto no alla #Premier che lo ha cercato fino a sabato. Vuole l’#Inter, ha accettato base fissa e bonus.… - 4n1mo51t1som1n4 : @lucciobrujk È cambiato che lui, come Barella, vuole solo l'Inter, però a differenza di Barella, nn è di Cagliari e… - 4n1mo51t1som1n4 : @lucciobrujk Sì, nei sogni bagnati. Lui vuole solo l'Inter e il Leeds gioca al ribasso. Nn è mica Barella. -