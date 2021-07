Juventus, Giovinco non torna in Italia: nuova avventura all’estero (Di lunedì 26 luglio 2021) L’ex Juventus Sebastian Giovinco ha scelto la sua prossima destinazione: sarà ancora all’estero, al Paok . A lui aveva pensato il Venezia. Sebastian Giovinco pronto a vivere un’altra esperienza fuori dall’Italia. Il fantasista torinese da ormai sei anni lontano da casa. Malgrado l’interessamento del Venezia, il calciatore ex Juventus è destinato a continuare fuori dai Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di lunedì 26 luglio 2021) L’exSebastianha scelto la sua prossima destinazione: sarà ancora, al Paok . A lui aveva pensato il Venezia. Sebastianpronto a vivere un’altra esperienza fuori dall’. Il fantasista torinese da ormai sei anni lontano da casa. Malgrado l’interessamento del Venezia, il calciatore exè destinato a continuare fuori dai Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

serieAnews_com : #Giovinco non tornerà in Italia Niente #Venezia, ripartirà dalla Grecia - JaMAnuChao : RT @choria80: Sebastian Giovinco to PAOK, 90% DONE DEAL! ? @PAOK_FC @Alhilal_FC #PAOK #AlHilal #Juventus #Juve #Parma #Giovinco - Fprime86 : RT @Spazio_J: Niente Italia per Giovinco: ecco dove andrà l'ex Juventus - - Spazio_J : Niente Italia per Giovinco: ecco dove andrà l'ex Juventus - - Coachs_s : RT @choria80: Sebastian Giovinco to PAOK, 90% DONE DEAL! ? @PAOK_FC @Alhilal_FC #PAOK #AlHilal #Juventus #Juve #Parma #Giovinco -