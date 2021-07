Inter, primo allenamento per Lukaku al rientro (Di lunedì 26 luglio 2021) Romelu Lukaku ha svolto questa mattina il primo allenamento ad Appiano con l’Inter. Il belga è infatti rientrato nella giornata di ieri dalle vacanze dopo le fatiche con la Nazionale ad Euro 2020, e ha preso contatto con il nuovo tecnico Simone Inzaghi. I nerazzurri tornano quindi a riabbracciare il loro leader e punto di riferimento, in un’estate complicata nella quale non è ancora sicuro se Marotta sarà costretto a dire addio ad un altro pezzo da novanta dopo la cessione di Hakimi al Psg. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 26 luglio 2021) Romeluha svolto questa mattina ilad Appiano con l’. Il belga è infatti rientrato nella giornata di ieri dalle vacanze dopo le fatiche con la Nazionale ad Euro 2020, e ha preso contatto con il nuovo tecnico Simone Inzaghi. I nerazzurri tornano quindi a riabbracciare il loro leader e punto di riferimento, in un’estate complicata nella quale non è ancora sicuro se Marotta sarà costretto a dire addio ad un altro pezzo da novanta dopo la cessione di Hakimi al Psg. SportFace.

