(Di lunedì 26 luglio 2021) Roma, 26 lug. (Adnkronos) – “Ventimila ettari di vegetazione distrutti, aziende e case bruciate, famiglie sfollate e bestiame ucciso. La Sardegna ha bisogno di aiuti ingenti per questo è assolutamente necessario che governo regionale e nazionale si adoperino perUe”. Lo afferma l’europarlamentare delladella circoscrizione isole Francesca. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Advertising

TV7Benevento : Incendi: Donato (Lega), chiedere attivazione fondo solidarietà Ue... - tufotufino : RT @Angela36321094: @13mari81 @alevarone @stefano_b_l @noordungp @Edda_luciano69 @Marco78595508 @BiasiMonica @tufotufino @GiuliaTulla @terz… - Angela36321094 : @13mari81 @alevarone @stefano_b_l @noordungp @Edda_luciano69 @Marco78595508 @BiasiMonica @tufotufino @GiuliaTulla… - Angela36321094 : @13mari81 @alevarone @stefano_b_l @noordungp @Edda_luciano69 @Marco78595508 @BiasiMonica @tufotufino @GiuliaTulla… - Angela36321094 : @BiasiMonica @noordungp @13mari81 @tufotufino @alevarone @GiuliaTulla @Edda_luciano69 @Marco78595508 @terzodeboccio… -

Ultime Notizie dalla rete : Incendi Donato

SardiniaPost

... significa conservare la memoria di chi ci hagli strumenti morali e tecnici, di chi con ... arrivano le piogge ma non cala il rischio: emergenza fino all'8 agosto Bellaria, al via la ...Il materiale vegetaledalla Regione e quello acquistato grazie alle campagne di donazione è ...per investimenti finalizzati al "Sostegno al ripristino delle foreste danneggiate da, ...Roma, 26 lug. “Ventimila ettari di vegetazione distrutti, aziende e case bruciate, famiglie sfollate e bestiame ucciso. La Sardegna ha bisogno di aiuti ingenti ...Il sindacato Sappe: «Grave intimidazione alla polizia penitenziaria, solidarietà alle colleghe vittime del grave episodio, avvenuto nel parcheggio riservato al personale della sezione femminile» ...