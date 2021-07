Il navy style rimane sempre sulla cresta dell' onda

Leggi su gqitalia

(Di lunedì 26 luglio 2021) Nella moda uomo ci sono dei look universali con cui ognuno sta bene. Che si tratti di un paio di jeans a lavaggio scuro, una camicia bianca o un completo grigio, alcuni capi funzionano davvero su chiunque. E ci sono anche colori che rientrano nella categoria #investimentosartorialesicuro. E come il blu, nessuno mai. Si tratta di una tonalità universalmente amata dall'universo maschile (in primis da Giorgio Armani, per dire), poiché, non sole sublima ogni tonalità di pelle, ma è anche in grado di ancorare nuance più audaci, come il rosso, e più chic, come il bianco, oltre fare una dichiarazione di stile in versione monocolore. La combo dei tre colori conduce subito, ...