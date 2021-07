Hai mai visto la mamma di Diletta Leotta? È più bella della figlia (Di lunedì 26 luglio 2021) Diletta Leotta è salita alla ribalta negli ultimi anni lavorando in diverse trasmissioni sportive. Il calcio e il giornalismo sono le sue grandi passioni che coltiva sin da giovanissima. Il suo primo ruolo in una redazione calcistica risale a quando aveva solo 17 anni. L’influencer (il suo profilo Instagram conta quasi 8 milioni di follower) è siciliana ma ha vissuto e studiato a Roma, dove nel 2015 si è laureata in Giurisprudenza alla LUISS. Anche il padre è avvocato e ha sicuramente trasmesso questa passione alla figlia, che però ha deciso di non seguire le orme dei genitori e ha iniziato a farsi notare nel mondo dello spettacolo ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di lunedì 26 luglio 2021)è salita alla ribalta negli ultimi anni lavorando in diverse trasmissioni sportive. Il calcio e il giornalismo sono le sue grandi passioni che coltiva sin da giovanissima. Il suo primo ruolo in una redazione calcistica risale a quando aveva solo 17 anni. L’influencer (il suo profilo Instagram conta quasi 8 milioni di follower) è siciliana ma ha vissuto e studiato a Roma, dove nel 2015 si è laureata in Giurisprudenza alla LUISS. Anche il padre è avvocato e ha sicuramente trasmesso questa passione alla, che però ha deciso di non seguire le orme dei genitori e ha iniziato a farsi notare nel mondo dello spettacolo ...

