Bastianich e Batali, risarcimento di 600 mila dollari ai dipendenti per molestie nei loro ristoranti (Di lunedì 26 luglio 2021) È frutto di un patteggiamento la cifra che Mario Batali e l'ex socio Joe Bastianich dovranno pagare come risarcimento in seguito ad episodi di molestie sessuali avvenute nei loro ristoranti. La procura generale di New York ha stabilito che i 600 mila dollari saranno divisi tra circa 20 dipendenti di tre famosi locali, Babbo, Lupa e Del Posto che "hanno assistito o subito in prima persona commenti sessualmente espliciti e avances da parte di manager e colleghi". Letitia James, procuratrice generale di New York, ha dichiarato al New York ...

