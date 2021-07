Auto poliziotti penitenziari incendiate con delle molotov (Di lunedì 26 luglio 2021) Le Auto private di due appartenenti al Corpo di Polizia penitenziaria in servizio nel carcere di Roma Rebibbia sono state bruciate a seguito di un lancio di molotov e distrutte dalle fiamme appiccate nella. notte da ignoti. A dare la notizia è il Sindacato Autonomo Polizia penitenziaria SAPPE, che esprime ”solidarietà alle due colleghe” ed auspica che si faccia luce sull’inquietante episodio. “Quel che è avvenuto questa notte nel parcheggio delle Auto private del personale in servizio nella Casa Circondariale femminile di Rebibbia a Roma merita di essere approfondito ... Leggi su forzearmatenews (Di lunedì 26 luglio 2021) Leprivate di due appartenenti al Corpo di Poliziaa in servizio nel carcere di Roma Rebibbia sono state bruciate a seguito di un lancio die distrutte dalle fiamme appiccate nella. notte da ignoti. A dare la notizia è il Sindacatonomo Poliziaa SAPPE, che esprime ”solidarietà alle due colleghe” ed auspica che si faccia luce sull’inquietante episodio. “Quel che è avvenuto questa notte nel parcheggioprivate del personale in servizio nella Casa Circondariale femminile di Rebibbia a Roma merita di essere approfondito ...

Rebibbia, date alle fiamme le auto private di due agenti. Il sindacato: “Atto intimidatorio” Un atto intimidatorio o una bravata? La scorsa notte nel parcheggio delle auto private del personale in servizio al carcere femminile di Rebibbia due vetture sono state date alle fiamme tramite il lan ...

