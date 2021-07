Alla Mostra di Venezia il docufilm “Le sette giornate di Bergamo” | regia di Simona Ventura

(Di lunedì 26 luglio 2021) Debutta con il film “Ledi”, opera di, in rassegna78^ edizione del Festival del Cinema di, Psc, Proger Smart Communication, la società di comunicazione creata da Proger spa, Società già leader dell’Engineering Italiana. Per l’ad di Proger, Marco Lombardi, non si tratta di un debutto casuale, ma perfettamente coerente con il core business di Proger spa: “La costruzione di un ospedale, la ricostruzione di un territorio e delle sue relazioni post pandemiche, un formidabile ...

Advertising

la_Biennale : #BiennaleCinema2021 La conferenza stampa termina qui: appuntamento alla 78. Mostra Internazionale d’Arte Cinematogr… - Simo_Ventura : Siamo alla Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica #Venezia78! È stata una vera sorpresa che mi ha riempito i… - RivistaStudio : Dal nuovo di Paolo Sorrentino all'atteso Dune di Villeneuve: tutti i film che vedremo alla prossima Mostra del cine… - zazoomblog : È stata la mano di Dio: in Concorso alla Mostra del Cinema di Venezia - #stata #Concorso #Mostra #Cinema - PeterBirro : RT @writersguildita: Dal programma della Mostra Cinematografica di Venezia sono scomparsi i nomi degli sceneggiatori. Eppure dovrebbe esser… -

Ultime Notizie dalla rete : Alla Mostra

lagazzettadiviareggio.it

Sono le parole dell'assessoreSicurezza di Voghera, in provincia di Pavia, Massimo Adriatici, ... e recuperato in esclusiva dall'agenzia di stampa LaPresse, cheil piazzale antistante il ...L'inferno negli occhi. Il volto di , vigile del fuoco di ,tutta la sofferenza nel domare le , nell'oristanese. 'Abbiamo evacuato decine di famiglie a ... In quei momenti pensavomia famiglia,...Dall'1 all'11 settembre il grande cinema sbarca al Lido. In gara anche Paolo Sorrentino e Mario Martone. Cinque le registe: c'è Jane Campion ...“Hai visto che ha fatto per darmi un calcio in testa? L’importante è quello, che hai visto che stava dandomi un calcio in testa”. Sono le parole dell’assessore alla Sicurezza di Voghera, in provincia ...