Wta Palermo 2021, calo di pressione per la Ruse in finale contro la Collins: si accascia per la stanchezza (Di domenica 25 luglio 2021) Elena Gabriela Ruse protagonista di un calo di zuccheri e di un’estrema stanchezza nel corso della finale del torneo Wta di Palermo 2021. La giocatrice rumena, sotto di un set contro la Collins, ha avuto un mancamento e si è accasciata stremata a terra. calo di pressione con tutta probabilità, visto che viene accompagnata dagli addetti del torneo palermitano fino alla sua postazione, in cui la fisioterapista interviene misurandole la pressione. A questo punto appare probabile il ritiro. ... Leggi su sportface (Di domenica 25 luglio 2021) Elena Gabrielaprotagonista di undi zuccheri e di un’estremanel corso delladel torneo Wta di. La giocatrice rumena, sotto di un setla, ha avuto un mancamento e si èta stremata a terra.dicon tutta probabilità, visto che viene accompagnata dagli addetti del torneo palermitano fino alla sua postazione, in cui la fisioterapista interviene misurandole la. A questo punto appare probabile il ritiro. ...

