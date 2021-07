Very Mobile propone ad alcuni ex clienti chiamate, SMS e 50 giga a 5,99 euro (Di domenica 25 luglio 2021) Very Mobile ha dato il via ad una nuova campagna SMS dedicata ad alcuni ex clienti per convincerli a tornare. Ecco tutti i dettagli L'articolo proviene da TuttoAndroid. Leggi su tuttoandroid (Di domenica 25 luglio 2021)ha dato il via ad una nuova campagna SMS dedicata adexper convincerli a tornare. Ecco tutti i dettagli L'articolo proviene da TuttoAndroid.

Advertising

TuttoAndroid : Very Mobile propone ad alcuni ex clienti chiamate, SMS e 50 giga a 5,99 euro - _caughtinaIie : Siccome non sono riuscita a sistemare il cubo del cubo del mobile kpop themed, ora ho 5 very aesthetically pleasing… - ReTwitStorm_ita : Very #Mobile #Lancia #Nuova #Offerta: #Minuti, SMS #Illimitati e 50 Giga a 5,99 Euro al mese - mondomobileweb : Passa a Very Mobile anche winback: 50 Giga, minuti e SMS illimitati a 5,99 euro al mese - fabrysicily : Fino a 10€ di ricarica omaggio per te se attivi una SIM Very Mobile con il mio codice amico XHQEDPA8 su -