‘V’ | a settembre il nuovo disco di Mannarino

foto Max Di PaoloROMA – Si intitola 'V' e uscirà a settembre il nuovo disco di Mannarino per Polydor Records / Universal Music Italia. Prodotto dallo stesso cantautore romano e registrato tra New York, Los Angeles, Città del Messico, Rio De Janeiro, l'Amazzonia e l'Italia con il coinvolgimento – su alcuni brani – dei produttori internazionali Joey Waronker e Camilo Lara (Mexican Institute of Sound) oltre che di Tony Canto e Iacopo Brail Sinigaglia, l'album è un invito ad appellarsi alla saggezza ancestrale degli esseri umani. Un disco che parla le lingue del mondo, intriso di suoni di foresta e voci ...

