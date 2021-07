Sonego/Musetti-Mektic/Pavic, Olimpiadi Tokyo: orario, tv, programma, streaming (Di domenica 25 luglio 2021) Dopo il suo match di singolare, Lorenzo Sonego si unirà al suo omonimo giovane toscano, Musetti, per affrontare il secondo turno di doppio. Sfida difficilissima, quella dei due azzurri: i numeri 1 del mondo, i croati Nikola Mektic e Mate Pavic, li aspettano. Per dare l’idea del tipo di giocatori che Sonego e Musetti andranno ad affrontare, un solo dato è necessario: sono i campioni in carica del torneo di Wimbledon, dove hanno superato in quattro set il duo composto dallo spagnolo Marcel Granollers e dall’argentino Horacio Zeballos (ai Championships, va detto, resiste la tradizione dei tre ... Leggi su oasport (Di domenica 25 luglio 2021) Dopo il suo match di singolare, Lorenzosi unirà al suo omonimo giovane toscano,, per affrontare il secondo turno di doppio. Sfida difficilissima, quella dei due azzurri: i numeri 1 del mondo, i croati Nikolae Mate, li aspettano. Per dare l’idea del tipo di giocatori cheandranno ad affrontare, un solo dato è necessario: sono i campioni in carica del torneo di Wimbledon, dove hanno superato in quattro set il duo composto dallo spagnolo Marcel Granollers e dall’argentino Horacio Zeballos (ai Championships, va detto, resiste la tradizione dei tre ...

Advertising

WeAreTennisITA : Sorteggio durissimo per le nostre tre azzurre in gara nel femminile, è andata meglio ai maschi. I primi turni del… - gabrygabr : RT @delinquentweet: Oh, è vero, CI SIAMO DIMENTICATI IL TENNIS ?? 4.00 (e oltre) ???? Fognini ???? Gerasimov ???? Sonego ???? Basilashvili ???? Muse… - Danyboy1991 : RT @delinquentweet: Oh, è vero, CI SIAMO DIMENTICATI IL TENNIS ?? 4.00 (e oltre) ???? Fognini ???? Gerasimov ???? Sonego ???? Basilashvili ???? Muse… - Aquila6811 : RT @delinquentweet: Oh, è vero, CI SIAMO DIMENTICATI IL TENNIS ?? 4.00 (e oltre) ???? Fognini ???? Gerasimov ???? Sonego ???? Basilashvili ???? Muse… - delinquentweet : Oh, è vero, CI SIAMO DIMENTICATI IL TENNIS ?? 4.00 (e oltre) ???? Fognini ???? Gerasimov ???? Sonego ???? Basilashvili ????… -