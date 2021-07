Pinamonti: “Il ritiro va bene. Voglio sorprendere Inzaghi” (Di domenica 25 luglio 2021) L’attaccante dell’Inter, Andrea Pinamonti, ha parlato a Inter TV del futuro in nerazzurro e di come sta andando il ritiro. Queste le sue parole: “In ritiro sta andando tutto bene. C’è stanchezza, si lavora molto, ma stiamo lavorando bene. Siamo contenti e stiamo iniziando a capire cosa vorrà il mister quando inizierà il campionato. Il modulo è lo stesso dello scorso anno, certi concetti sono simili e Inzaghi sta iniziando a esprimere i suoi. Li stiamo assimilando e stiamo migliorando di giorno in giorno”. Sui tanti giovani in ritiro: “Quando ero aggregato ero molto più ... Leggi su alfredopedulla (Di domenica 25 luglio 2021) L’attaccante dell’Inter, Andrea, ha parlato a Inter TV del futuro in nerazzurro e di come sta andando il. Queste le sue parole: “Insta andando tutto. C’è stanchezza, si lavora molto, ma stiamo lavorando. Siamo contenti e stiamo iniziando a capire cosa vorrà il mister quando inizierà il campionato. Il modulo è lo stesso dello scorso anno, certi concetti sono simili esta iniziando a esprimere i suoi. Li stiamo assimilando e stiamo migliorando di giorno in giorno”. Sui tanti giovani in: “Quando ero aggregato ero molto più ...

