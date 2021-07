Matteo, la morte improvvisa a 19 anni: era in vacanza con gli amici (Di domenica 25 luglio 2021) Doveva trascorrere una settimana al mare con altri quattro amici. Un modo per divertirsi, rilassarsi e tornare alla normalità dopo il difficile periodo di lockdown. Qualche giorno di ferie prima di rientrare nella sua casa di Pocapaglia, nel Cuneese, e prepararsi a riprendere la scuola e gli allenamenti di calcio che adorava. In quell’abitazione Matteo Muratore, 19 anni, non ritornerà più. La sua vita si è interrotta in un attimo. Contro un muro di un’officina meccanica di Diano Marina dove l’auto che stava guidando si è schiantata. Con lui altri quattro amici, rimasti feriti in modo grave e ricoverati ... Leggi su howtodofor (Di domenica 25 luglio 2021) Doveva trascorrere una settimana al mare con altri quattro. Un modo per divertirsi, rilassarsi e tornare alla normalità dopo il difficile periodo di lockdown. Qualche giorno di ferie prima di rientrare nella sua casa di Pocapaglia, nel Cuneese, e prepararsi a riprendere la scuola e gli allenamenti di calcio che adorava. In quell’abitazioneMuratore, 19, non ritornerà più. La sua vita si è interrotta in un attimo. Contro un muro di un’officina meccanica di Diano Marina dove l’auto che stava guidando si è schiantata. Con lui altri quattro, rimasti feriti in modo grave e ricoverati ...

