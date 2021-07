LIVE – Tokyo 2020, judo maschile -66 kg: Manuel Lombardo a caccia del bronzo (DIRETTA) (Di domenica 25 luglio 2021) La DIRETTA LIVE della giornata alle Olimpiadi di Tokyo 2020 in compagnia del judo maschile categoria -66 kg con Manuel Lombardo azzurro impegnato. Sarà una notte italiana ricca di emozioni con il vicecampione in carico che proverà ad andare a caccia di una medaglia. Gli verrà abbuonato il primo turno, vale a dire i sedicesimi, ed entrerà in scena fin dagli ottavi per tentare la scalata. Appuntamento dalle ore 4 di notte italiane e Sportface.it vi terrà compagnia con la DIRETTA in tempo reale. ITALIANI IN GARA IL ... Leggi su sportface (Di domenica 25 luglio 2021) Ladella giornata alle Olimpiadi diin compagnia delcategoria -66 kg conazzurro impegnato. Sarà una notte italiana ricca di emozioni con il vicecampione in carico che proverà ad andare adi una medaglia. Gli verrà abbuonato il primo turno, vale a dire i sedicesimi, ed entrerà in scena fin dagli ottavi per tentare la scalata. Appuntamento dalle ore 4 di notte italiane e Sportface.it vi terrà compagnia con lain tempo reale. ITALIANI IN GARA IL ...

