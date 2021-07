LIVE Scherma, Olimpiadi Tokyo in DIRETTA: Santarelli ai quarti di spada. Volpi si assicura il derby e vola in semifinale! (Di domenica 25 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 9.18 Vittoria pazzesca di Alice Volpi che prima vola sul 10-0, poi si fa quasi recuperare da Arianna Errigo dopo la pausa del primo round e poi infila altre 4 stoccate dalle 11-1 in suo favore: l’azzurra vola in semifinale! 7-15 Volpi vola IN semifinale!!!! ERRIGO SCONFITTA NONOSTANTE LA RIMONTA 7-14 ATTACCO DI Volpi! 7-13 ANCORA Volpi! SEMIFINALE VICINISSIMA 7-12 Volpi TORNA A PIAZZARE LA STOCCATA! 7-11 Continua la rimonta dell’atleta più ... Leggi su oasport (Di domenica 25 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA9.18 Vittoria pazzesca di Aliceche primasul 10-0, poi si fa quasi recuperare da Arianna Errigo dopo la pausa del primo round e poi infila altre 4 stoccate dalle 11-1 in suo favore: l’azzurrain7-15IN!!! ERRIGO SCONFITTA NONOSTANTE LA RIMONTA 7-14 ATTACCO DI! 7-13 ANCORA! SEMIFINALE VICINISSIMA 7-12TORNA A PIAZZARE LA STOCCATA! 7-11 Continua la rimonta dell’atleta più ...

