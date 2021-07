LIVE – Judo, 52 kg: Odette Giuffrida va a caccia di una medaglia (DIRETTA) (Di domenica 25 luglio 2021) E’ il momento di Odette Giuffrida. medaglia d’argento alle Olimpiadi di Rio de Janeiro, la Judoka romana è pronta ad entrare in scena a partire dagli ottavi di finale nella mattinata di domenica 25 luglio. Si parte però con le eliminatorie dalle 04:00 della notte e tutta Italia è pronta a sostenere Odette Giuffrida che compete nella categoria dei 52 kg. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale e le parole dei protagonisti. La medaglia storica nel tempio del Judo fa gola. Odette è pronta, tutta Italia è con ... Leggi su sportface (Di domenica 25 luglio 2021) E’ il momento did’argento alle Olimpiadi di Rio de Janeiro, laka romana è pronta ad entrare in scena a partire dagli ottavi di finale nella mattinata di domenica 25 luglio. Si parte però con le eliminatorie dalle 04:00 della notte e tutta Italia è pronta a sostenereche compete nella categoria dei 52 kg. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale e le parole dei protagonisti. Lastorica nel tempio delfa gola.è pronta, tutta Italia è con ...

Advertising

roronacci : #Olimpiadi, i risultati di oggi in diretta live: judo, Giuffrida in semifinale - Sky Sport - SmorfiaDigitale : LIVE Judo, Olimpiadi Tokyo in DIRETTA: Odette Giuffrida in semifinale! Manuel Lo... - 03Stefania55 : RT @SkySport: Olimpiadi, i risultati di oggi in diretta live: judo, #Giuffrida in semifinale #SkySport #Olimpiadi #Judo - JudoTalk : RT @SkySport: Olimpiadi, i risultati di oggi in diretta live: judo, #Giuffrida in semifinale #SkySport #Olimpiadi #Judo - SkySport : Olimpiadi, i risultati di oggi in diretta live: judo, #Giuffrida in semifinale #SkySport #Olimpiadi #Judo -