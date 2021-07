La Roma di Mourinho ne segna 5 (a 2) al Debrecen (Di domenica 25 luglio 2021) La Roma di Mourinho ne segna cinque (a due) al Debrecen. I giallorossi hanno schierato la formazione migliore nel secondo tempo. Il primo si era chiuso 2-1 per i giallorossi in rimonta con Mayoral e Lorenzo Pellegrini. Poi, nel secondo tempo, in gol Zaniolo e doppietta di Dzeko. Sul 3-1, gol del Debrecen per il momentaneo 3-2. Nel primo tempo, in porta Rui Patricio, Reynolds, Ibanez, Kumbulla, Tripi; Bove, Darboe; Perez, Lorenzo Pellegrini, Zalewski, con Borja Mayoral punta centrale. Nella ripresa, dentro Karsdorp, Dzeko, El Shaarawy, Zaniolo, Mkhitaryan, Smalling, Villar, Diawara. L'articolo ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 25 luglio 2021) Ladinecinque (a due) al. I giallorossi hanno schierato la formazione migliore nel secondo tempo. Il primo si era chiuso 2-1 per i giallorossi in rimonta con Mayoral e Lorenzo Pellegrini. Poi, nel secondo tempo, in gol Zaniolo e doppietta di Dzeko. Sul 3-1, gol delper il momentaneo 3-2. Nel primo tempo, in porta Rui Patricio, Reynolds, Ibanez, Kumbulla, Tripi; Bove, Darboe; Perez, Lorenzo Pellegrini, Zalewski, con Borja Mayoral punta centrale. Nella ripresa, dentro Karsdorp, Dzeko, El Shaarawy, Zaniolo, Mkhitaryan, Smalling, Villar, Diawara. L'articolo ...

