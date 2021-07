(Di domenica 25 luglio 2021) Parcheggiavano gliin luoghi isolati, bloccavano le porte e poi abusavano di una ragazza. Per questo 8dell’Amat, l’azienda di trasporto pubblico di, di età compresa tra i 40 e i 62 anni, sonoper violenza sessuale aggravata ai danni di una ventenne affetta da un evidente disagio psichico. Quando aveva 14 anni la ragazza è stata vittima di violenza sessuale da parte di un vicino di casa (condannato in via definitiva). Il gip del capoluogo ionico - secondo quanto riporta La Gazzetta del Mezzogiorno - ha imposto nei loro confronti il divieto di avvicinamento alla ...

MediasetTgcom24 : Taranto, 20enne disabile abusata su bus di linea: indagati otto autisti #AMAT - IlComplotto : RT @ilmessaggeroit: Disabile abusata su bus di linea a Taranto, indagati 8 autisti: «Approfittavano della fragilità della vittima» https://… - HuffPostItalia : Disabile abusata su autobus di Taranto, indagati 8 autisti - MaurizioBarni2 : RT @ilmessaggeroit: Disabile abusata su bus di linea a Taranto, indagati 8 autisti: «Approfittavano della fragilità della vittima» https://… - BreakingItalyNe : RT @ilmessaggeroit: Disabile abusata su bus di linea a Taranto, indagati 8 autisti: «Approfittavano della fragilità della vittima» https://… -

Ultime Notizie dalla rete : Disabile abusata

Il Messaggero

...potrebbe far l'opinione che se una ragazza accetta di andare ad una festa allora può essere. Lo siamo quando succede ad un. Ma se succede ad una persona che ha un'identità o un ...... una storia umana, che parla di una figliadal padre dall'età di 7 anni, costretta ad ... Per cui, se si assiste a una aggressione di una donna o di un, non si interviene in aiuto, non ...Parcheggiavano gli autobus in luoghi isolati, bloccavano le porte e poi abusavano di una ragazza disabile. Per questo 8 autisti dell’Amat, l’azienda di trasporto pubblico di Taranto, di età compresa t ...Violenza sessuale aggravata su una ragazza disabile di 20 anni: è questo il reato del quale rispondono otto autisti dell’Amat, l’azienda di trasporto ...