Covid oggi Lombardia, 461 contagi e 1 morto: bollettino 25 luglio (Di domenica 25 luglio 2021) Sono 461 i nuovi contagi da coronavirus in Lombardia secondo il bollettino di oggi, 25 luglio. Registrato inoltre un altro morto. I tamponi effettuati sono 28.092 mentre il rapporto tamponi/positivi si attesta all’1,6%. I pazienti ricoverati con sintomi sono 150, quelli in terapia intensiva 27 (-2). 33.816 il numero di persone decedute dall’inizio della pandemia. Sono 128 i nuovi positivi al coronavirus registrati nella provincia di Milano nelle ultime 24 ore. Quanto alle altre province lombarde, a Brescia si registrano 36 nuovi casi, a Varese 22, a Monza 61, a Como 34, a Bergamo 37, a ... Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 25 luglio 2021) Sono 461 i nuovida coronavirus insecondo ildi, 25. Registrato inoltre un altro. I tamponi effettuati sono 28.092 mentre il rapporto tamponi/positivi si attesta all’1,6%. I pazienti ricoverati con sintomi sono 150, quelli in terapia intensiva 27 (-2). 33.816 il numero di persone decedute dall’inizio della pandemia. Sono 128 i nuovi positivi al coronavirus registrati nella provincia di Milano nelle ultime 24 ore. Quanto alle altre province lombarde, a Brescia si registrano 36 nuovi casi, a Varese 22, a Monza 61, a Como 34, a Bergamo 37, a ...

