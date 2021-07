Covid | Marina militare | positivi 20 membri dell' equipaggio dell' Amerigo Vespucci

Advertising

Agenzia_Ansa : L'intero equipaggio della Vespucci 'ha aderito alla campagna vaccinale della Difesa e ben prima dell'inizio della c… - TgrRai : Venti membri dell'equipaggio della Amerigo Vespucci sono risultati positivi al #Covid, asintomatici o paucisintomat… - MediasetTgcom24 : Covid, Marina militare: positivi 20 membri equipaggio Amerigo Vespucci #amerigovespucci - HornbeamJoe : RT @abettine: Covid, positivi 20 membri dell'equipaggio dell'Amerigo Vespucci La Marina fa sapere che sono tutti vaccinati. - Tremendamenteme : RT @cinziaberardi1: Covid, contagiati in 20 su 360 sulla nave scuola Amerigo Vespucci, la Marina militare: «Sono tutti vaccinati» https://t… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Marina

LaMilitare ha da tempo garantire procedure molto rigorose sulla prevenzione e sul controllo della diffusione del- 19, che le hanno consentito di continuare a operare con continuità, la ...'Venti membri dell'equipaggio della Amerigo Vespucci sono risultati positivi al- 19, asintomatici o paucisintomatici'. Lo ha comunicato laMilitare , spiegando di aver 'messo in atto tutte le misure cautelative a tutela della salute del personale, prevedendo una ...