Calciomercato Lazio, Brandt sempre nel mirino ma ora spunta il Milan (Di domenica 25 luglio 2021) Calciomercato Lazio: i biancocelesti sempre a lavoro per Julian Brandt, ma occhio alla concorrenza del Milan Tutt'altro che facile. Può davvero esser descritta così la trattativa tra la Lazio e Julian Brandt. Non vi sono più dubbi sul fatto che sia lui l'obiettivo numero uno per i biancocelesti, con l'assenso di Maurizio Sarri. Ma, come detto, non appare per nulla semplice. Infatti, come riportato da Il Corriere dello Sport, il Borussia Dortmund vorrebbe sempre 25 milioni ...

