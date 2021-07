Vigilanza: quando il bambino passa dal docente al collaboratore scolastico e il rischio dell’abbandono di minore (Di sabato 24 luglio 2021) Il caso in commento riguarda una sentenza impugnata di una Corte di appello che confermava anche agli effetti civili, la condanna di in ordine al reato di cui all'art. 591 c.p., ( abbandono di minori) ascritto ad una collaboratrice scolastica in servizio presso una scuola di infanzia per avere omesso di controllare un bambino che il giorno usciva dall'edificio scolastico e faceva ritorno nella propria abitazione, non molto distante dalla scuola. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di sabato 24 luglio 2021) Il caso in commento riguarda una sentenza impugnata di una Corte di appello che confermava anche agli effetti civili, la condanna di in ordine al reato di cui all'art. 591 c.p., ( abbandono di minori) ascritto ad una collaboratrice scolastica in servizio presso una scuola di infanzia per avere omesso di controllare unche il giorno usciva dall'edificioe faceva ritorno nella propria abitazione, non molto distante dalla scuola. L'articolo .

Advertising

orizzontescuola : Vigilanza: quando il bambino passa dal docente al collaboratore scolastico e il rischio dell’abbandono di minore - pinosigno5 : #caromarziano #parkour #Napoli #centrodirezionale io da ragazzino facevo parkour quando non esisteva ancora la dis… - curtno67 : @borghi_claudio @Nero684 @MaxLap7 @EnricoLetta È evidente che Letta non necessita di armi in quanto vive scortato e… - LocatiM : @MarcoDeAntonis @Fracastellana92 @F93Riccardo @GiovangiacomoL @GiorgiaMeloni Ma dove l'ha letto che i vaccini covid… - barbara51732077 : RT @SalsaConAndrea: La Tarantola,ricordo, era a capo dell’Ufficio vigilanza di Banca d'Italia quando venne dato l'ok a quella scellerata ac… -