Tokyo 2020, Errani e Musetti subito fuori (Di sabato 24 luglio 2021) E’ finito al primo turno la prima avventura olimpica di Lorenzo Musetti nel singolare maschile del torneo di tennis dei Giochi di Tokyo 2020. Il giovane toscano è stato battuto in due set per 6-3, 6-4 dall’australiano John Millman. Anche Sara Errani è uscita di scena al primo turno. L’italiana è stata battuta con un netto 6-0, 6-1 dalla russa Anastasia Pavlyuchenkova che ha superato anche un colpo di calore che l’ha colpita durante il secondo set. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 24 luglio 2021) E’ finito al primo turno la prima avventura olimpica di Lorenzonel singolare maschile del torneo di tennis dei Giochi di. Il giovane toscano è stato battuto in due set per 6-3, 6-4 dall’australiano John Millman. Anche Saraè uscita di scena al primo turno. L’italiana è stata battuta con un netto 6-0, 6-1 dalla russa Anastasia Pavlyuchenkova che ha superato anche un colpo di calore che l’ha colpita durante il secondo set. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Advertising

valemarchei14 : TOKYO 2020 OPENING CEREMONY ??????? SURREAL?? @italiateam siamo qui per voi?? #DiscoveryGang #Eurosport… - Raiofficialnews : ?? Olimpiadi di #Tokyo2020, il #23luglio alle 13 su @RaiDue, la Cerimonia d’apertura. Tutti i giorni, spazi di appr… - Agenzia_Ansa : OLIMPIADI | Il judoka algerino Fethi Nourine, appreso l'esito del sorteggio delle gare di judo ha deciso non voler… - mary_mag76 : RT @Eurosport_IT: UN ESORDIO DA BRIVIDI!?????? Se vi siete persi l’incredibile vittoria in rimonta dell’Italia, ecco gli highlights ?? #Toky… - ValeRossignoli : RT @Eurosport_IT: UN ESORDIO DA BRIVIDI!?????? Se vi siete persi l’incredibile vittoria in rimonta dell’Italia, ecco gli highlights ?? #Toky… -