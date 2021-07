TFA sostegno, Decreto pubblicato: corso di preparazione con simulazione prova preselettiva e sconto libri EDISES. Approfitta dell’offerta lancio (Di domenica 25 luglio 2021) ieri, il Ministero ha pubblicato il Decreto di avvio per il VI ciclo del TFA sostegno utile per acquisire il titolo di specializzazione all'insegnamento sul sostegno. "Per coprire posti vacanti per il sostegno col ministero dell'Università abbiamo avanzato al Mef richiesta di attivazione di percorsi per 90 mila posti per il 2021- 2024 con un forte incremento dell'offerta formativa.", questo quanto affermato dal Ministro Bianchi durante una interrogazione parlamentare svoltasi il 16 giugno. Per prepararti al meglio, il team di Orizzonte Scuola ha preparato un nuovo corso di ... Leggi su orizzontescuola (Di domenica 25 luglio 2021) ieri, il Ministero haildi avvio per il VI ciclo del TFAutile per acquisire il titolo di specializzazione all'insegnamento sul. "Per coprire posti vacanti per ilcol ministero dell'Università abbiamo avanzato al Mef richiesta di attivazione di percorsi per 90 mila posti per il 2021- 2024 con un forte incremento dell'offerta formativa.", questo quanto affermato dal Ministro Bianchi durante una interrogazione parlamentare svoltasi il 16 giugno. Per prepararti al meglio, il team di Orizzonte Scuola ha preparato un nuovodi ...

