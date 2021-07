Surf, Olimpiadi Tokyo: beffa clamorosa per Angelo Bonomelli che non potrà prendere parte ai Giochi (Di sabato 24 luglio 2021) Angelo Bonomelli non potrà partire per Tokyo, al suo posto il costaricense Carlos Munoz. Questo è il triste finale della clamorosa situazione legata al Surf dei Giochi Olimpici nipponici. Dopo la positività del portoghese Frederico Morais di due giorni fa, Angelo Bonomelli (primo sostituto) ha passato le ultime 24 ore in aeroporto in Costa Rica, pronto a imbarcarsi per il Giappone e prendere parte alla competizione sotto i Cinque Cerchi. Ma, all’ultimo minuto, è arrivato il colpo di scena. Come rivela ... Leggi su oasport (Di sabato 24 luglio 2021)nonpartire per, al suo posto il costaricense Carlos Munoz. Questo è il triste finale dellasituazione legata aldeiOlimpici nipponici. Dopo la positività del portoghese Frederico Morais di due giorni fa,(primo sostituto) ha passato le ultime 24 ore in aeroporto in Costa Rica, pronto a imbarcarsi per il Giappone ealla competizione sotto i Cinque Cerchi. Ma, all’ultimo minuto, è arrivato il colpo di scena. Come rivela ...

Advertising

OA_Sport : #Surf, Olimpiadi #Tokyo2020 : beffa clamorosa per Angelo #Bonomelli che non potrà prendere parte ai Giochi - Pazzotiodio : Buonasera amici! Io e la mia smm @eddajesu vogliamo presentarvi Maruzio, il bufo bufo surfista che quest'anno parte… - Gazzetta_it : Olimpiadi, Tokyo: il surf debutta ai Giochi - fra_sessa : Qui, tutte le regole e il format del surf a #Tokyo2020. C'è molta curiosità per le condizioni: nella spiaggia di Ts… - fra_sessa : @discoveryplusIT Quello in foto è Duke Kahanakoku, il padre del surf moderno. Vinse l'oro alle Olimpiadi del 1912,… -