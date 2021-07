Sampdoria | Falcone | «Qui sono diventato uomo Felice di restare»

(Di sabato 24 luglio 2021) Wladimiro, portiere della, ha parlato dal ritiro di Ponte di Legno: le dichiarazioni sul futuro in blucerchiato Wladimiro, portiere della, ha parlato dal ritiro di Ponte di Legno. Le dichiarazioni sul suo futuro ai microfoni del canale ufficiale blucerchiato. «arrivato allache ero poco più di un bambino.indossando questa maglia che per me è come una seconda pelle. Ho avuto la fortuna di allenarmi con Sergio Romero, Viviano, Puggioni e l’anno in prestito al ...

Wladimiro Falcone è diventato grande. Portiere romano, classe 1995, è entrato ormai nella dodicesima stagione da blucerchiato. "Sono arrivato alla Sampdoria che ero poco più di un bambino - racconta l'estremo ...