Paranormal Activity | Il reboot è stato completato svela Jason Bloom

Blum ha confermato la fine delle riprese del reboot di Paranormal Activity, film che, nel lontano 2009, ha lanciato il quiet horror e ha dato la fama a Blumhouse Productions. Per citare le parole del celebre produttore americano, il film diretto da Oren Peli nel 2007 è stata la prima pepita scoperta da Blumhouse Productions che ha costruito la sua fama proprio su quel primo successo. Nel corso di un'intervista con Collider, Blum ha confermato il completamento delle riprese.

3cinematographe : Arriva da Jason Blum, produttore e mastermind della casa di produzione horror Blumhouse, la conferma del completame… - cineblogit : Paranormal Activity 7 è completato, lo conferma Jason Blum - Ash71Pietro : Paranormal Activity 7 è completato, lo conferma Jason Blum - ruruinurarea : PARANORMAL ACTIVITY PART 69. HAHAHAHAHAHAHAHAHAHAA POTA. - tommaty28_ : @W1LD3S7DR3AMS the orphanage, horror comedy, paranormal activity 1/2/3/4/5, la madre e venerdi 13, sono tutti tranquilli -

Jason Blum ha confermato la fine delle riprese del reboot di Paranormal Activity. Apprendiamo da ComicBook.com che è stata completata la produzione del reboot. A darne conferma è Jason Blum, il produttore e mastermind della casa di produzione horror Blumhouse. Jason Blum annuncia che il sequel Paranormal Activity 7 è ufficialmente completato e pronto per il debutto su Paramount Plus.