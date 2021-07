Olimpiadi: nuoto, Ilaria Cusinato in finale nei 400 misti (Di sabato 24 luglio 2021) Tokyo, 24 lug. – (Adnkronos) – Ilaria Cusinato si qualifica per la finale nei 400 stile libero alle Olimpiadi di Tokyo. L’azzurra realizza l’ottavo tempo utile delle batterie in 4’37?67, l’ultimo utile per l’accezzo alla finale di domani. Miglior tempo per la statunitense Emma Weyant (4’33?55). Eliminata l’altro italiana Sara Franceschi, prima delle escluse. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di sabato 24 luglio 2021) Tokyo, 24 lug. – (Adnkronos) –si qualifica per lanei 400 stile libero alledi Tokyo. L’azzurra realizza l’ottavo tempo utile delle batterie in 4’37?67, l’ultimo utile per l’accezzo alladi domani. Miglior tempo per la statunitense Emma Weyant (4’33?55). Eliminata l’altro italiana Sara Franceschi, prima delle escluse. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

