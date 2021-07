LIVE Sonego-Daniel 4-6 2-3 | Olimpiadi Tennis in DIRETTA | l’azzurro subisce il break nuovamente nel quinto gioco

(Di sabato 24 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA0-15 BRAVO LORENZO! Attacca a tutto spiano e poi chiude con il dritto a sventaglio!, 3-2. E al terzo tentativo, arriva l’errore delche manda in rete il dritto. Ora diventa durissima. 40-A Altra accelerazione paurosa di, su cuinon riesce a difendersi. Terza palladel game. 40-40 E ARRIVA IL SERVIZIO A SALVARE IL TORINESE. Pericolo scampato, per ora. 40-A Errore sanguinoso diche manda a rete il dritto lungolinea. Altra palla...

Advertising

zazoomblog : LIVE Sonego-Daniel 2-3 Olimpiadi Tennis in DIRETTA: Lorenzo costretto ad inseguire - #Sonego-Daniel #Olimpiadi… - zazoomblog : LIVE Sonego-Daniel 2-1 Olimpiadi Tennis in DIRETTA: la battuta regna nei primi giochi - #Sonego-Daniel #Olimpiadi… - OA_Sport : Lorenzo Sonego debutta nel torneo olimpico contro il padrone di casa Taro Daniel, segui con noi la partita con la n… -

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Sonego

... poi Sara Errani, Camila Giorgi e Jasmine Paolini nel singolare femminile e infine Musetti e... Risultati Volley e Beach Volley/ Olimpiadi 2020 Tokyo, diretta: oggi gli azzurri DIRETTA ...6.01 Buongiorno a tutti voi e benvenuti alla DIRETTAdi Lorenzo- Taro Daniel, primo turno del torneo delle Olimpiadi di Tokyo. Buongiorno a tutti e benvenuti alla DIRETTAdi Lorenzo ...Finita la festa, si fa sul serio. A Tokyo hanno preso il via ufficialmente le Olimpiadi e già da questa notte cominciano le prime gare. E soprattutto si assegnano le prime medaglie.LIVE - Sonego-Daniel, Olimpiadi Tokyo 2020: RISULTATO in DIRETTA e aggiornamenti in tempo reale del primo turno per il tennis ...