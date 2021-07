Jurassic Park | Benvenuti al nord o Una vita? La tv del 24 luglio

Leggi su bergamonews

(Di sabato 24 luglio 2021) Per la prima serata in tv, sabato 24su RaiUno alle 21.25 verrà riproposto “The Voice Senior”, condotto da Antonella Clerici. Su RaiDue alle 21.05 andrà in onda “Il Circolo degli Anelli”. A cura di Rai Sport Olimpiadi Tokyo 2020 Condotto da Alessandra De Stefano. Su Rete4 alle 21.25 l’appuntamento è con la soap “Una”. Per chi preferisse vedere un film, su RaiTre alle 20.30 c’è “Opera senza autore”; su Canale5 alle 21.20 “al”; su Italia1 alle 21.25 “”; su Rai4 alle 21.20 “Brutti e cattivi”; su La5 alle 21.05 “Cantina Wader – Passione e coraggio”; su ...