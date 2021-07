Green Pass, servirà nuovo decreto. Le attività dov’è obbligatorio e i nodi da sciogliere (Di sabato 24 luglio 2021) Il decreto approvato il 22 luglio fa un elenco lungo di attività, ma non sono solo queste da considerare, inoltre rimanda a un futuro nuovo decreto Leggi su ilsole24ore (Di sabato 24 luglio 2021) Ilapprovato il 22 luglio fa un elenco lungo di, ma non sono solo queste da considerare, inoltre rimanda a un futuro

VittorioSgarbi : Fico dice 'no al Green pass per i parlamentari' mentre viene imposto a tutti gli italiani. Io lo voglio anche per i… - borghi_claudio : Ora per coerenza green pass a Palazzo Chigi e ministeri, vero? - NicolaPorro : Quello che sta accadendo con il #greenpass è pazzesco. Anche perché ieri, in conferenza stampa, #Draghi ha racconta… - poliziana : @riservaprotetta @Elewhatelse @PaniCarla1 A molti il green pass non serve già più. - puffettaceleste : @Il_Giudice_ io ci vedo solo contraddizioni, cioè il vaccino resta non obbligatorio, però le istituzioni con il gre… -

Ultime Notizie dalla rete : Green Pass Dopo il decreto sul Green Pass si impennano le prenotazioni per il vaccino: 20 % in più Sono 250mila le nuove prenotazione per il vaccino solo nella giornata di ieri , con un aumento del 20% in più rispetto al giorno precedente . L'annuncio dell' obbligatorietà del green pass dal 6 agosto per accedere a diverse attività (dal ristorante alla piscina al cinema) ha convinto molti indecisi con impennate sulle piattaforme regionali di prenotazione a volte ...

Salvini: "Se si tengono chiuse le discoteche si premia l'illegalità" "Garantire il diritto alla salute, ma anche il diritto alla libertà". "Mi domando chi ce l'abbia con i giovani, se c'è il green pass perché tenere chiuse le discoteche che sono un luogo di divertimento sicuro e controllato? Se si tengono chiuse le discoteche il risultato è che premi l'illegalità. C'è qualcuno che non ama ...

Green Pass, dove serve? La guida per l'uso (e i benefici) del certificato verde ilmessaggero.it Emergenza pandemia - Covid, anche in Calabria boom di vaccinazioni dopo l’annuncio sul green pass: ecco i dati Lo stesso effetto si è verificato in tutta Italia. È effetto green pass anche in Calabria. Dopo l'annuncio del premier sull'obbligo di Green pass e le parole sulla necessità di vaccinarsi e contro i ...

Imola, “Il green pass è il male minore, peggio sarebbe dover richiudere” L’obbligo del Green pass per accedere ai locali al chiuso, dal 6 agosto, la proroga dello stato di emergenza fino alla f ...

