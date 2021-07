Covid, effetto Draghi: boom prenotazioni vaccini. Protesta no vax (Di sabato 24 luglio 2021) effetto Draghi sulle vaccinazioni. Dopo l'annuncio dell'introduzione dell'obbligo del Green Pass si è registrata una impennata di richieste di vaccinazioni."Un incremento delle prenotazioni che va da ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 24 luglio 2021)sulle vaccinazioni. Dopo l'annuncio dell'introduzione dell'obbligo del Green Pass si è registrata una impennata di richieste di vaccinazioni."Un incremento delleche va da ...

Advertising

rtl1025 : ?? Effetto #greenpass, dopo il nuovo decreto #Covid nelle #Regioni è boom di prenotazioni per i #vaccini ??… - fattoquotidiano : Covid, effetto #greenpass: corsa alle prenotazioni. Sul Fatto di domani com'è cambiato il virus tra l'estate 2020 e… - fanpage : Lo hanno ribattezzato 'Effetto Draghi'. In Italia è boom di prenotazioni per la somministrazione del vaccino contro… - Lady_Maryann : #Novax in piazza contro il #greenpass e la #DittaturaSanitaria? Prenotazione vaccini passa dal 15% al 200% in tut… - Affaritaliani : Covid, effetto Draghi: boom prenotazioni vaccini. Protesta no vax -