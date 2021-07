Continue violenze sulla moglie, 41enne allontanato da casa (Di sabato 24 luglio 2021) I carabinieri di Scorzè hanno eseguito un'ordinanza per l'applicazione della misura di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento nei confronti di un 41enne, disposta dal gip ... Leggi su veneziatoday (Di sabato 24 luglio 2021) I carabinieri di Scorzè hanno eseguito un'ordinanza per l'applicazione della misura di allontanamento dallafamiliare e del divieto di avvicinamento nei confronti di un, disposta dal gip ...

Ultime Notizie dalla rete : Continue violenze Continue violenze sulla moglie, 41enne allontanato da casa ... disposta dal gip del Tribunale di Venezia, dopo le numerose denunce presentate dalla ex moglie, per le continue violenze che la donna da tempo subiva. L'ormai ex compagna ha trovato la forza di ...

Calci e pugni alla fidanzata, arrestato nel savonese ...per contusioni ed ecchimosi - I militari avevano subito attivato il 'codice rosso' raccogliendo la querela nel corso della quale la donna aveva raccontato di essere vittima di continue violenze da ...

Continue violenze sulla moglie, 41enne allontanato da casa VeneziaToday Violento con la ex. I carabinieri lo allontanano da casa Eseguito l’ordine del tribunale contro un uomo di 41 anni di Scorzè accusato dall’ex moglie di comportamento violento e prevaricatore ...

Calci e pugni alla fidanzata, arrestato nel savonese I Carabinieri di Pietra Ligure al termine di un'approfondita attività investigativa hanno arrestato un cittadino marocchino di 22 anni responsabile di maltrattamenti in famiglia e lesioni ai danni del ...

