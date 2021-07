Calciomercato Juventus, sfuma un assistito di Raiola: accordo col Dortmund (Di sabato 24 luglio 2021) Juventus, un assistito di Raiola, accostato anche ai bianconeri, ha raggiunto l’accordo per il trasferimento in Bundesliga Donyell Malen sarà un nuovo giocatore del Borussia Dortmund. Come riportato da Fabrizio Romano di Sky Sport, il club tedesco ha raggiunto l’accordo con il PSV per il trasferimento del talento olandese. Accostato anche alla Juventus, e amico del connazionale De Ligt, Malen passa dunque in giallonero. L’assistito di Raiola si trasferisce per 30 milioni di euro. Si attendono ora solo le firme e gli annunci ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 24 luglio 2021), undi, accostato anche ai bianconeri, ha raggiunto l’per il trasferimento in Bundesliga Donyell Malen sarà un nuovo giocatore del Borussia. Come riportato da Fabrizio Romano di Sky Sport, il club tedesco ha raggiunto l’con il PSV per il trasferimento del talento olandese. Accostato anche alla, e amico del connazionale De Ligt, Malen passa dunque in giallonero. L’disi trasferisce per 30 milioni di euro. Si attendono ora solo le firme e gli annunci ...

