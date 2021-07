Calcio | la sede della Figc inaugura il nuovo look da campioni d’Europa

(Di sabato 24 luglio 2021) Roma, 24 lug. – (Adnkronos) – Lacambia veste in onore degli Azzurri di Roberto Mancini. È stato completato oggi il restyling delle due facciate dello storico palazzo di via Gregorio Allegri a Roma: sul lato che guarda Villa Borghese campeggia la scritta ‘’ con la Nazionale sul podio di Wembley che alza la coppa al cielo di Londra; sull’altro versante, visibile per chi arriva da via Po, troneggia la nuova immagineNazionale Femminilect Milena Bertolini che lancia la propria sfida al Campionato Europeo, in programma la prossima ...

Advertising

abruzzowebtv : ABRUZZO WEB TV - Agato_Agato : Cappotto termico e infissi nuovi nella sede del Sassuolo. La Gazzetta dello Sport: La Juve accelera, nuova offerta… - ansacalciosport : Calcio: ultrà Milan, Gazidis non mollare la Sud è con te. Lo striscione di solidarietà della Curva sotto la sede de… - CORNERNEWS24 : #Calcio - Calcio: ultrà Milan, Gazidis non mollare la Sud è con te Lo striscione di solidarietà della Curva sotto la sede del club - MasterblogBo : PALERMO (ITALPRESS) – Calcio e istituzioni, binomio vincente. Questa mattina presso la sede della LND Sicilia si è… -

Ultime Notizie dalla rete : Calcio sede

ANSA Nuova Europa

Ladella Figc cambia veste in onore degli azzurri di Roberto Mancini. È stato completato oggi il restyling delle due facciate dello storico palazzo di via Gregorio Allegri a Roma: sul lato che ...Gravina: "Sono due straordinari fattori di coesione sociale" sabato 24 luglio 2021 Ladella FIGC cambia veste in onore degli Azzurri di Roberto Mancini. È stato completato oggi il restyling ...(ANSA) - ROMA, 24 LUG - La sede della Figc cambia veste in onore degli azzurri di Roberto Mancini. È stato completato oggi il restyling delle due facciate dello storico palazzo di via Gregorio ...Roma, 24 lug. - La sede della Figc cambia veste in onore degli Azzurri di Roberto Mancini. È stato completato oggi il restyling delle due facciate dello storico ...