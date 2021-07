Biden approva fondi per il reinsediamento dei rifugiati afghani (Di sabato 24 luglio 2021) Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha autorizzato fino a $ 100 milioni da un fondo di emergenza per le esigenze di rifugiati “inaspettate e urgenti” derivanti dalla situazione in afghanistan. I fondi serviranno anche per il reinsediamento dei rifugiati afghani richiedenti di visto speciali. Perchè serve un fondo per il reinsediamento dei rifugiati Leggi su periodicodaily (Di sabato 24 luglio 2021) Il presidente degli Stati Uniti Joeha autorizzato fino a $ 100 milioni da un fondo di emergenza per le esigenze di“inaspettate e urgenti” derivanti dalla situazione instan. Iserviranno anche per ildeirichiedenti di visto speciali. Perchè serve un fondo per ildei

