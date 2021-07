Universo Corto, vedere un film clamoroso in meno di 3 minuti? Possibile, al festival di Tuscania (Di venerdì 23 luglio 2021) Vedi un Cortometraggio come One Nice Day e ti riconcili con la vita dopo tutto l’odio del mondo. L’opportunità di vedere un film clamoroso di nemmeno tre minuti come quello diretto dall’iraniana Soosan Salamat viene da UniversoCorto edizione 2021, il festival internazionale per Cortometraggi presieduto dal regista Roberto Faenza che vede in gara dal 21 al 24 luglio nel Parco della Torre di Lavello a Tuscania, alcuni tra i Cortometraggi più famosi al mondo, molti dei quali già vincitori di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 23 luglio 2021) Vedi unmetraggio come One Nice Day e ti riconcili con la vita dopo tutto l’odio del mondo. L’opportunità diundi nemtrecome quello diretto dall’iraniana Soosan Salamat viene daedizione 2021, ilinternazionale permetraggi presieduto dal regista Roberto Faenza che vede in gara dal 21 al 24 luglio nel Parco della Torre di Lavello a, alcuni tra imetraggi più famosi al mondo, molti dei quali già vincitori di ...

