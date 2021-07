UFFICIALE – Salta l’inaugurazione del Maradona | il comunicato del Comune di Napoli

Advertising

NCN_it : #UFFICIALE – SALTA L'#INAUGURAZIONE DELLO STADIO '#MARADONA': ECCO IL MOTIVO #Napoli #Stadio #DiegoArmandoMaradona… - CatalanDream : RT @SSCNapoli_FL: ?? UFFICIALE: Salta l'inaugurazione dello Stadio Maradona dopo la querelle Comune-Napoli. L'assessore allo Sport Ciro Borr… - SSCNapoli_FL : ?? UFFICIALE: Salta l'inaugurazione dello Stadio Maradona dopo la querelle Comune-Napoli. L'assessore allo Sport Cir… - gilnar76 : UFFICIALE - Salta l'inaugurazione dello Stadio Maradona #Forzanapoli #Napoli #Napolicalcio #Sscnapoli - Spazio_Napoli : UFFICIALE - Salta l'inaugurazione dello Stadio Maradona -

Ultime Notizie dalla rete : UFFICIALE Salta

Tutto Napoli

Questa la motivazioneche emerge dal verbale nel quale viene specificata la risoluzione del contratto per mancato superamento del periodo di prova. Puddu era stato nominato il 17 marzo. Al ....... Il motivo per cui la spiegazione della teoria della cospirazione può essere ampiamente diffusa è che non ha alcun processo di argomentazione da negare. È solo un giudizio che...Salta l'inaugurazione del Maradona, prevista per il 29 luglio. L'annuncio del comune di Napoli tramite un comunicato sul proprio sito ufficiale ...Era prevista per il prossimo 29 luglio l'inaugurazione dello stadio intitolato a Diego Armando Maradona. Tutto annullato.