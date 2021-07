Tiro con l’arco, Mauro Nespoli 24° nel ranking round a Tokyo 2020. Il tabellone dell’Italia nella gara mista (Di venerdì 23 luglio 2021) Dopo il ranking round femminile, è toccato anche agli uomini scoccare le 72 frecce per determinare i tabelloni di Tiro con l’arco alle Olimpiadi di Tokyo 2020. L’Italia non ha qualificato ai Giochi la squadra maschile, dunque l’unico azzurro in gara è Mauro Nespoli. Il 33enne nativo di Voghera non ha brillato come di consueto, chiudendo 24° con 658 punti. Non è detto che sia una cattiva notizia, anzi. In passato il campione olimpico a squadre di Londra 2012 aveva disputato dei ranking round eccezionali, ... Leggi su oasport (Di venerdì 23 luglio 2021) Dopo ilfemminile, è toccato anche agli uomini scoccare le 72 frecce per determinare i tabelloni diconalle Olimpiadi di. L’Italia non ha qualificato ai Giochi la squadra maschile, dunque l’unico azzurro in. Il 33enne nativo di Voghera non ha brillato come di consueto, chiudendo 24° con 658 punti. Non è detto che sia una cattiva notizia, anzi. In passato il campione olimpico a squadre di Londra 2012 aveva disputato deieccezionali, ...

