Paura in gara a Tokyo per Svetlana Gomboeva: l'atleta russa sviene per il caldo (Di venerdì 23 luglio 2021) Il clima di Tokyo non ha risparmiato Svetlana Gomboeva. l'atleta russa che nella capitale giapponese gareggia ai Giochi Olimpici come "indipendente", è svenuta dopo aver accusato un malore durante le eliminatorie del tiro con l'arco. Una reazione al caldo soffocante della città. Gomboeva è stata subito soccorsa. I medici di Italia e Usa sono stati i primi a presentarsi sul campo, e per aiutarla a riprendersi le è stato messo del ghiaccio dietro al collo. Dopo la gara ha voluto rassicurare tutti dicendo che «va tutto bene, anche se ora ho un terribile mal ...

